US-Israel-Iran War: डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नरम; बोले- ‘मुझे बस ईरान छोड़ना है, हम बहुत जल्द ऐसा करेंगे’

अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को पूरे देश में मानक पेट्रोल की औसत कीमत 4.02 अमेरिकी डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई। यह 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले से पहले दर्ज कीमतों की तुलना में 1 डॉलर से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। यह स्थिति रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद वैश्विक बाजार में आई अस्थिरता के बाद पहली बार देखने को मिल रही है, जब अमेरिकी वाहन चालकों को इतनी अधिक लागत का सामना करना पड़ रहा है।