6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US-Israel-Iran War: डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नरम; बोले- ‘मुझे बस ईरान छोड़ना है, हम बहुत जल्द ऐसा करेंगे’

President Donald Trump on US-Israel-Iran Conflict: ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद कई देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने मौजूदा युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Apr 01, 2026

US President Donald Trump speaking in the Oval Office about the Iran conflict and rising fuel prices amid the US-Israel strikes on Iran

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Image-ANI)

President Donald Trump on US-Israel-Iran Conflict: ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद कई देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने मौजूदा युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि दो-तीन हफ्तों में अमेरिकी सेना ईरान से हट जाएगी। उनके अनुसार, जैसे ही ईरान में अमेरिका का सैन्य अभियान समाप्त होगा, घरेलू गैस की कीमतों में तेजी से गिरावट आएगी।

ओवल ऑफिस से राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि इस संघर्ष का अंत अमेरिकी वाहन चालकों को आर्थिक राहत देने की प्राथमिकता से जुड़ा है। जब उनसे पंप पर बढ़ती लागत को कम करने की विशेष योजना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मीडिया से कहा, 'मुझे बस ईरान से निकलना है, और हम बहुत जल्द ऐसा करेंगे और कीमतें धड़ाम से नीचे गिर जाएंगी।'

ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का यह आशावादी दृष्टिकोण ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका में घरेलू ईंधन की कीमतें 2022 के बाद पहली बार 4 अमेरिकी डॉलर प्रति गैलन से ऊपर पहुंच गई हैं। ईरान के साथ जारी संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे ऊर्जा लागत लगभग चार वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।

अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को पूरे देश में मानक पेट्रोल की औसत कीमत 4.02 अमेरिकी डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई। यह 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले से पहले दर्ज कीमतों की तुलना में 1 डॉलर से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। यह स्थिति रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद वैश्विक बाजार में आई अस्थिरता के बाद पहली बार देखने को मिल रही है, जब अमेरिकी वाहन चालकों को इतनी अधिक लागत का सामना करना पड़ रहा है।

ईरान युद्ध खत्म करने की कोई समय-सीमा नहीं: इजरायल

जहां अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के तेवर कुछ नरम दिखाई दे रहे हैं, वहीं इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने युद्ध समाप्त करने को लेकर कोई समय-सीमा तय नहीं की है। उन्होंने हाल ही में कहा कि वे इस संघर्ष को खत्म करने के लिए कोई निश्चित डेडलाइन नहीं दे सकते।

ये भी पढ़ें

US-Israel-Iran Conflict: ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाएगा, रियाल में देना होगा शुल्क
विदेश
Strait of Hormuz Crisis

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

01 Apr 2026 08:58 am

Published on:

01 Apr 2026 08:57 am

Hindi News / World / US-Israel-Iran War: डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नरम; बोले- ‘मुझे बस ईरान छोड़ना है, हम बहुत जल्द ऐसा करेंगे’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

ट्रंप की धमकी और नई डेडलाइन के बाद धड़ाम से गिरी साऊथ कोरिया की करेंसी, भारत पर क्या होगा असर?

US President Donald Trump
विदेश

ईरान IRGC के खुफिया प्रमुख माजिद खादेमी की मौत, अमेरिका-इजरायल के हमले में गई जान

Majid Khademi
विदेश

पाकिस्तान की सीक्रेट प्लानिंग! ईरान-अमेरिका जंग खत्म करने का फॉर्मूला तैयार, क्या खुलने वाला है होर्मुज जलडमरूमध्य?

विदेश

‘जब अमेरिका ने अपने ही हवाई विमान को बम से उड़ा दिया’, जानें इसका कारण और इसपर ईरान के दावे का सच

US Pilot Rescued In Iran
विदेश

युद्ध के कमांड सेंटर में जाते हुए मोजतबा खामेनेई का नया वीडियो हुआ वायरल, अब सच्चाई आई सामने

Mojtaba Khamenei
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.