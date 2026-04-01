US-Israel-Iran War: डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नरम; बोले- ‘मुझे बस ईरान छोड़ना है, हम बहुत जल्द ऐसा करेंगे’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Image-ANI)
President Donald Trump on US-Israel-Iran Conflict: ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद कई देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने मौजूदा युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि दो-तीन हफ्तों में अमेरिकी सेना ईरान से हट जाएगी। उनके अनुसार, जैसे ही ईरान में अमेरिका का सैन्य अभियान समाप्त होगा, घरेलू गैस की कीमतों में तेजी से गिरावट आएगी।
ओवल ऑफिस से राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि इस संघर्ष का अंत अमेरिकी वाहन चालकों को आर्थिक राहत देने की प्राथमिकता से जुड़ा है। जब उनसे पंप पर बढ़ती लागत को कम करने की विशेष योजना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मीडिया से कहा, 'मुझे बस ईरान से निकलना है, और हम बहुत जल्द ऐसा करेंगे और कीमतें धड़ाम से नीचे गिर जाएंगी।'
ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का यह आशावादी दृष्टिकोण ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका में घरेलू ईंधन की कीमतें 2022 के बाद पहली बार 4 अमेरिकी डॉलर प्रति गैलन से ऊपर पहुंच गई हैं। ईरान के साथ जारी संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे ऊर्जा लागत लगभग चार वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।
अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को पूरे देश में मानक पेट्रोल की औसत कीमत 4.02 अमेरिकी डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई। यह 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले से पहले दर्ज कीमतों की तुलना में 1 डॉलर से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। यह स्थिति रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद वैश्विक बाजार में आई अस्थिरता के बाद पहली बार देखने को मिल रही है, जब अमेरिकी वाहन चालकों को इतनी अधिक लागत का सामना करना पड़ रहा है।
जहां अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के तेवर कुछ नरम दिखाई दे रहे हैं, वहीं इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने युद्ध समाप्त करने को लेकर कोई समय-सीमा तय नहीं की है। उन्होंने हाल ही में कहा कि वे इस संघर्ष को खत्म करने के लिए कोई निश्चित डेडलाइन नहीं दे सकते।
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