Argentina on IRGC: ईरान जंग के बीच अर्जेंटीना ने IRGC को किया आतंकी संगठन घोषित

Argentina on IRGC: मध्य-पूर्व में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ती तनातनी और संभावित संघर्ष के चलते कई देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा है। तेल की कीमतों में तेजी और गैस की आपूर्ति में अनिश्चितता ने वैश्विक बाजार को अस्थिर कर दिया है, जिससे कई अर्थव्यवस्थाओं पर गंभीर दबाव पड़ा है। कई देशों ने जंग को तत्काल खत्म करने की मांग की है और कूटनीतिक माध्यम से इस संकट का समाधान खोजने का आह्वान किया है। इसी बीच अर्जेंटीना से बड़ी खबर सामने आई है। अर्जेंटीना ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस बारे में बयान जारी किया। माना जा रहा कि यह कदम डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा सहयोगी देशों से दबाव डालने के बाद उठाया गया है।