पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, भारत के पास अभी बचा है इतने दिनों का स्टॉक

सरकार ने यह भी बताया कि देश में एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और किसी तरह की कमी नहीं है। भारत लगभग 60 प्रतिशत एलपीजी आयात करता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। सऊदी सीपी बेंचमार्क कीमत 522 डॉलर से बढ़कर करीब 780 डॉलर तक पहुंच गई है। इसके बावजूद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है।