LDF-UDF पर भड़के रक्षा मंत्री, कहा- इन्होंने भगवान अयप्पा से विश्वासघात किया

इन लोगों की सोच एक है और उन्होंने मिलकर समाज को बांटने तथा केरलम की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया है। केरल के लोग LDF और UDF को सत्ता में लाने के लिए वोट नहीं देते, बल्कि इनमें से किसी एक को सत्ता से बेदखल करने के लिए वोट देते हैं। दुर्भाग्य से दूसरा गठबंधन स्वतः सत्ता में आ जाता है। LDF और UDF भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के पर्याय हैं। केरलम के लोग जानते हैं कि इन लोगों ने बेईमानी और धोखाधड़ी की है।