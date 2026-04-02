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LDF-UDF पर भड़के रक्षा मंत्री, कहा- इन्होंने भगवान अयप्पा से विश्वासघात किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को केरलम में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। चुनावी रैली में राजनाथ सिंह ने LDF-UDF पर जमकर हमला बोला।

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तिरुवनन्तपुरम

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Vinay Shakya

Apr 01, 2026

Defence Minister Rajnath Singh

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Photo- IANS)

Keralam Assembly Election 2026: केरलम में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। आगामी चुनाव को लेकर केरलम में सियासी पारा हाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को केरलम की परवूर विधानसभा क्षेत्र में अलग-अलग चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने LDF-UDF पर जमकर हमला बोला और कई गंभीर आरोप लगाए।

LDF पर भड़के राजनाथ सिंह

परवूर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने LDF-UDF पर गंभीर आरोप लगाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस तरह जूडस (इस्कैरियट) ने यीशा मसीह को धोखा दिया। उसी तरह LDF ने भगवान अय्यप्पा को धोखा दिया। LDF-UDF ने केरल की जनता के साथ विश्वासघात किया और समाज को बांटने का काम किया। राजनाथ सिंह ने LDF-UDF पर केरलम की की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने और जनता से किए गए वादों को पूरा न करने का भी आरोप लगाया।

LDF और UDF भ्रष्टाचार का मोर्चा

राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली में कहा कि LDF और UDF दोनों में फ्रंट शब्द का अर्थ भ्रष्टाचार का मोर्चा है। LDF का अर्थ लूट, विभाजन और विफलता है, जबकि UDF का अर्थ अविश्वास, बेईमानी और धोखाधड़ी है। साल 2020 में राज्य प्रायोजित सोने की तस्करी हुई और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के करीबी लोग इसमें शामिल थे।

LDF और UDF अलग-अलग, लेकिन उनकी विचारधारा एक

परवूर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि LDF और UDF दोनों गठबंधन भले ही अलग-अलग झंडे और चुनाव चिन्ह दिखाते हों, लेकिन उनकी राजनीति, शासन व्यवस्था, आचरण और चरित्र पूरी तरह एक समान है। दशकों से दोनों गठबंधन केरलम के मेहनती और ईमानदार लोगों को लगातार धोखा देते आ रहे हैं।

LDF-UDF ने केरलम की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दी

इन लोगों की सोच एक है और उन्होंने मिलकर समाज को बांटने तथा केरलम की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया है। केरल के लोग LDF और UDF को सत्ता में लाने के लिए वोट नहीं देते, बल्कि इनमें से किसी एक को सत्ता से बेदखल करने के लिए वोट देते हैं। दुर्भाग्य से दूसरा गठबंधन स्वतः सत्ता में आ जाता है। LDF और UDF भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के पर्याय हैं। केरलम के लोग जानते हैं कि इन लोगों ने बेईमानी और धोखाधड़ी की है।

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Published on:

01 Apr 2026 09:17 pm

Hindi News / National News / LDF-UDF पर भड़के रक्षा मंत्री, कहा- इन्होंने भगवान अयप्पा से विश्वासघात किया

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