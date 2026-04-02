LDF-UDF पर भड़के रक्षा मंत्री, कहा- इन्होंने भगवान अयप्पा से विश्वासघात किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Photo- IANS)
Keralam Assembly Election 2026: केरलम में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। आगामी चुनाव को लेकर केरलम में सियासी पारा हाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को केरलम की परवूर विधानसभा क्षेत्र में अलग-अलग चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने LDF-UDF पर जमकर हमला बोला और कई गंभीर आरोप लगाए।
परवूर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने LDF-UDF पर गंभीर आरोप लगाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस तरह जूडस (इस्कैरियट) ने यीशा मसीह को धोखा दिया। उसी तरह LDF ने भगवान अय्यप्पा को धोखा दिया। LDF-UDF ने केरल की जनता के साथ विश्वासघात किया और समाज को बांटने का काम किया। राजनाथ सिंह ने LDF-UDF पर केरलम की की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने और जनता से किए गए वादों को पूरा न करने का भी आरोप लगाया।
राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली में कहा कि LDF और UDF दोनों में फ्रंट शब्द का अर्थ भ्रष्टाचार का मोर्चा है। LDF का अर्थ लूट, विभाजन और विफलता है, जबकि UDF का अर्थ अविश्वास, बेईमानी और धोखाधड़ी है। साल 2020 में राज्य प्रायोजित सोने की तस्करी हुई और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के करीबी लोग इसमें शामिल थे।
परवूर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि LDF और UDF दोनों गठबंधन भले ही अलग-अलग झंडे और चुनाव चिन्ह दिखाते हों, लेकिन उनकी राजनीति, शासन व्यवस्था, आचरण और चरित्र पूरी तरह एक समान है। दशकों से दोनों गठबंधन केरलम के मेहनती और ईमानदार लोगों को लगातार धोखा देते आ रहे हैं।
इन लोगों की सोच एक है और उन्होंने मिलकर समाज को बांटने तथा केरलम की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया है। केरल के लोग LDF और UDF को सत्ता में लाने के लिए वोट नहीं देते, बल्कि इनमें से किसी एक को सत्ता से बेदखल करने के लिए वोट देते हैं। दुर्भाग्य से दूसरा गठबंधन स्वतः सत्ता में आ जाता है। LDF और UDF भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के पर्याय हैं। केरलम के लोग जानते हैं कि इन लोगों ने बेईमानी और धोखाधड़ी की है।
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