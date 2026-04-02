ग्लोबल इंडेक्स का झूठ! भारत को दुनिया में कमजोर दिखाने की साजिश बेनकाब

पश्चिमी संस्थानों द्वारा निर्मित अधिकांश ग्लोबल इंडेक्स वस्तुनिष्ठ कम और वैचारिक पूर्वाग्रहों से अधिक संचालित होते हैं, जिनकी पद्धति और मानदंड यूरो-अमरीकी अनुभवों को सार्वभौमिक मानकर तैयार किए जाते हैं। इसलिए भारत जैसे विशाल और विविध लोकतंत्र की जटिलताओं को ये सूचकांक प्रतिबिंबित नहीं कर पाते। विडंबना यह है कि जिन देशों की आंतरिक स्थिरता, सामाजिक समरसता और संस्थागत विश्वसनीयता गंभीर प्रश्नों के घेरे में है, वे बेहतर रैंकिंग प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में आंकड़ों का चयन और व्याख्या का पक्षपात भारत की प्रगति को धुंधला करता है। ‘रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स’ संतुलित वैश्विक विमर्श स्थापित करने की दिशा में एक समयोचित पहल है।

-विनय कौड़ा-अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार