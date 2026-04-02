पश्चिम एशिया संकट पर PM मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, LPG-PNG की सप्लाई पर क्या हुई बात?

मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के विषय पर पिछले हफ्ते हुई CCS की बैठक में कैबिनेट सचिव ने वैश्विक स्थिति और भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों द्वारा चुनौतीपूर्ण समय में लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, MSME, निर्यातक, शिपिंग, व्यापार, वित्त, आपूर्ति श्रृंखला और सभी प्रभावित क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। ऊर्जा संकट के समय प्रभावित हो रहे बुनियादी ढ़ांचे में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी चर्चा हुई।