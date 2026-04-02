Amazon पर ईरान का ‘सर्जिकल स्ट्राइक’! बहरीन स्थित डेटा सेंटर पर भीषण हमला, क्या अब ठप हो जाएगा इंटरनेट?

Iran Attacks Amazon: मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान ने अमेज़न के बहरीन स्थित डेटा सेंटर पर हमला कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स (FT) की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी ड्रोन हमले से अमेज़न वेब सर्विसेज (AWS) के ऑपरेशंस प्रभावित हुए हैं। हालांकि यह डेटा सेंटर सीधे निशाने पर नहीं था, लेकिन आसपास हुए ड्रोन स्ट्राइक के कारण आग और बिजली व्यवस्था बाधित हुई। बहरीन के आंतरिक मंत्रालय ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर बताया कि एक कंपनी की सुविधा में आग लगी है और सिविल डिफेंस इसे बुझाने में जुटी है।