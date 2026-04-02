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देश में डिजिटल क्रांति! PM मोदी ने खुद भरी अपनी डिटेल, भारत की पहली ‘डिजिटल जनगणना’ का शंखनाद

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैंने अपना सेल्फ-एन्यूमरेशन पूरा कर लिया है। आज जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हुई है, जो हाउस लिस्टिंग और आवास संबंधी कार्यों से जुड़ा है।

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भारत

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Shaitan Prajapat

Apr 01, 2026

PM Modi

PM मोदी ने अपना सेल्फ-एन्यूमरेशन पूरा किया

India Digital Census 2027: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जनगणना 2027 के लिए अपना सेल्फ-एन्यूमरेशन (खुद की जानकारी दर्ज करना) पूरा कर लिया। इसके साथ ही, भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना प्रक्रिया का पहला चरण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी और उनकी अपील को डिजिटल तरीकों को बढ़ावा देने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक मज़बूत कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

पीएम मोदी जनता से की ये अपील

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैंने अपना सेल्फ-एन्यूमरेशन पूरा कर लिया है। आज जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हुई है, जो हाउस लिस्टिंग और आवास संबंधी कार्यों से जुड़ा है। यह पहली बार है जब जनगणना के लिए डेटा डिजिटल माध्यम से इकट्ठा किया जा रहा है। यह भारत के लोगों को अपने घर-परिवार की जानकारी खुद दर्ज करने का अधिकार भी देता है। मैं भारत के लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने घर-परिवार की जानकारी खुद दर्ज करें और जनगणना प्रक्रिया में हिस्सा लें।'

देश में पहली बार डिजिटल जनगणना

यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। इसके साथ ही, 150 से ज़्यादा सालों से चली आ रही कागज़-आधारित पारंपरिक प्रणाली को पीछे छोड़ दिया जाएगा। इसे जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत दो चरणों में पूरा किया जा रहा है।

जनगणना में पूछे जाएंगे 33 सवाल

पहला चरण - हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना (HLO) - 33 तय सवालों के ज़रिए आवास की स्थिति, संपत्ति, सुविधाओं और घर-परिवार की जानकारी इकट्ठा करने पर केंद्रित है। इसकी एक खास बात 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' की शुरुआत है। इसके तहत नागरिक एक खास पोर्टल के जरिए अपनी घर-परिवार की जानकारी अपनी मर्ज़ी से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यह 15 दिनों की समय-सीमा हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में घर-घर जाकर की जाने वाली जनगणना से पहले आती है। इसका मकसद सटीकता बढ़ाना, गलतियां कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

16 भाषाओं में उपलब्ध पोर्टल

यह पोर्टल कई भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिनमें अंग्रेज़ी, हिंदी और 14 क्षेत्रीय भाषाएं शामिल हैं। हाउस लिस्टिंग का पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर शुरू किया जाएगा। कई क्षेत्रों में - जिनमें दिल्ली के कुछ हिस्से (NDMC और दिल्ली छावनी), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिज़ोरम, ओडिशा और सिक्किम शामिल हैं - सेल्फ-एन्यूमरेशन 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक खुला रहेगा। इसके बाद 16 अप्रैल से 15 मई तक घर-घर जाकर लिस्टिंग की जाएगी। बाकी राज्य भी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार इसी तरह 15 दिनों की समय-सीमा का पालन करेंगे। दूसरा चरण, जिसमें जनसंख्या की गिनती होगी, 2027 की शुरुआत में होना तय है, और इसके लिए 1 मार्च, 2027 को संदर्भ तिथि (reference date) के तौर पर तय किया गया है।

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Updated on:

01 Apr 2026 09:56 pm

Published on:

01 Apr 2026 09:55 pm

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