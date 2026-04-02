देश में डिजिटल क्रांति! PM मोदी ने खुद भरी अपनी डिटेल, भारत की पहली ‘डिजिटल जनगणना’ का शंखनाद

यह पोर्टल कई भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिनमें अंग्रेज़ी, हिंदी और 14 क्षेत्रीय भाषाएं शामिल हैं। हाउस लिस्टिंग का पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर शुरू किया जाएगा। कई क्षेत्रों में - जिनमें दिल्ली के कुछ हिस्से (NDMC और दिल्ली छावनी), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिज़ोरम, ओडिशा और सिक्किम शामिल हैं - सेल्फ-एन्यूमरेशन 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक खुला रहेगा। इसके बाद 16 अप्रैल से 15 मई तक घर-घर जाकर लिस्टिंग की जाएगी। बाकी राज्य भी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार इसी तरह 15 दिनों की समय-सीमा का पालन करेंगे। दूसरा चरण, जिसमें जनसंख्या की गिनती होगी, 2027 की शुरुआत में होना तय है, और इसके लिए 1 मार्च, 2027 को संदर्भ तिथि (reference date) के तौर पर तय किया गया है।