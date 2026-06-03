वंदे भारत के रूट में बड़ा बदलाव, दिल्ली से हिमाचल जाने वाले यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

वंदे भारत का बदला रूट (X)
Vande Bharat Route Change: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले स्थित अंब-अंदौरा और देश की राजधानी नई दिल्ली के बीच संचालित होने वाली 22448 वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट अस्थायी रूप से बदल दिया गया है। रेलवे प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार बुधवार को यह ट्रेन परिवर्तित मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। रूट बदलने के कारण ट्रेन के निर्धारित समय से देरी से पहुंचने की संभावना है, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
उत्तर रेलवे की ओर से अंबाला-दिल्ली रेलखंड पर तकनीकी सुधार और ट्रैक मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इस वजह से 30 मई से कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई रेलगाड़ियों के मार्ग में बदलाव किया गया है। इसमें 22448 अंब-अंदौरा–नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस भी प्रभावित हुई है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार बुधवार को यह ट्रेन अंबाला छावनी जंक्शन से सहारनपुर जंक्शन, मेरठ शहर और गाजियाबाद जंक्शन के रास्ते नई दिल्ली पहुंचेगी। सामान्य मार्ग के बजाय लंबे रूट से संचालन होने के कारण ट्रेन के अपने गंतव्य स्टेशन पर निर्धारित समय से विलंब से पहुंचने की संभावना जताई गई है।
रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन का ताजा रनिंग स्टेटस और समय की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
गौरतलब है कि यह वंदे भारत एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार को संचालित नहीं होती।
वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे आधुनिक और तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों में से एक है, जिसे यात्रियों को कम समय में आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई है और इसमें ऑटोमैटिक दरवाजे, आरामदायक सीटें, वाई-फाई, और आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं।
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