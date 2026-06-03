3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

डीके शिवकुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, जी परमेश्वर ने ली उपमुख्यमंत्री पद की शपथ

New CM Of Karnataka: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के नए नेतृत्व की शुरुआत हो गई है। डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री और जी. परमेश्वर ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल में 12 नए मंत्री शामिल हुए, जिनमें डॉ. यतींद्र सिद्धारमैया भी हैं।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Anurag Animesh

Jun 03, 2026

DK Shivakumar

डीके शिवकुमार(फोटो-ANI)

DK Shivakumar: कर्नाटक की राजनीति में बुधवार को एक अहम अध्याय जुड़ गया, जब कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राजधानी बेंगलुरु में आयोजित भव्य समारोह में उन्होंने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी मौजूदगी देखने को मिली। शिवकुमार के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी. परमेश्वर ने उपमुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। राज्यपाल ने दोनों नेताओं को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मंच पर मौजूद रहे।

अन्य नेताओं ने भी ली मंत्री पद की शपथ


नई सरकार के गठन के साथ मंत्रिपरिषद का भी विस्तार किया गया। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के अलावा 12 अन्य नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। इन नए चेहरों में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पुत्र डॉ. यतींद्र सिद्धारमैया का नाम भी शामिल है। इससे पहले सिद्धारमैया ने 28 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने मई 2023 से लेकर मई 2026 तक राज्य का नेतृत्व किया।

इन सभी ने ली मंत्री पद की शपथ


मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री के अलावा जिन नेताओं ने शपथ ली है उसमें, के. एच मुनियप्पा, केजी जॉर्ज, एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी, सतीश जखोली, कृष्ण बायरेगौड़ा, प्रियांक खड़गे, यूटी खेदार, ईश्वर खांद्रे, यतीन्द सिद्धारमैया, बैराथी सुरेश और शरण प्रकाश पाटिल के नाम शामिल हैं।

शपथ से पहले मां का लिया आशीर्वाद


डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण से पहले एक भावुक तस्वीर सामने आई। शपथ ग्रहण के लिए लोक भवन जाने से पहले डीके शिवकुमार ने अपनी मां के पांव छूकर आशीर्वाद लिए। जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। डीके शिवकुमार तीन सालों तक कर्नाटक में उपमुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। अब उन्होंने सीएम पद की शपथ ले ली है।

सोनिया गांधी का आया संदेश


कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले डीके शिवकुमार को सोनिया गांधी ने शुभकामना संदेश दिया। अपने मैसेज में सोनिया गांधी ने शिवकुमार को फोन करके कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वे कर्नाटक का बढ़िया नेतृत्व करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आप नई जिम्मेदारी को बढ़िया से निभाएं। अंत में उन्होंने सभी को साथ लेकर चलने की बात कही।

TMC में भगदड़ और धरना प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी का बड़ा फैसला, पार्टी कमिटियों को किया गया भंग

ये भी पढ़ें
Mamata Banerjee new decision

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Jun 2026 05:26 pm

Published on:

03 Jun 2026 04:31 pm

Hindi News / National News / डीके शिवकुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, जी परमेश्वर ने ली उपमुख्यमंत्री पद की शपथ

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ममता बनर्जी के लिए एक ही दिन में दो बड़े झटके, पार्टी में टूट के बाद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ED की चार टीमें

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

ममता बनर्जी को तगड़ा झटका, स्पीकर ने बागी विधायक दल को दी मंजूरी, ऋतब्रत बनर्जी होंगे नेता प्रतिपक्ष

Ritabrata Banerjee
राष्ट्रीय

TMC में फूट के बीच ममता बनर्जी का बड़ा एक्शन, पार्टी की सभी कमेटियों और संगठनों को किया भंग

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

Delhi Gymkhana Club में नहीं था पूल तो स्विमिंग के लिए भारतीय के घर जाती थीं लेडी वाइसरॉय

Delhi Gymkhana Club
राष्ट्रीय

‘नोटिस नहीं, तुरंत करो सील’, सभी अवैध बीएनबी होटल होंगे बंद, मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार सख्त

Fire breaks out at restaurant in Malviya Nagar
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.