मुंबई कोर्ट ने 44 सोमाली पाइरेट्स को दी उम्रकैद, सरकारी वकील बोले- भारत में पहली बार हुआ ऐसा फैसला

कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रंजीत सांगले ने कहा कि यह मामला भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति और वैश्विक व्यापार की सुरक्षा के लिए एक बड़ी मिसाल कायम करेगा। उन्होंने कहा, "मेरी जानकारी के मुताबिक, भारत के आजादी के बाद के इतिहास में यह पहली बार है जब मैरीटाइम एंटी-पायरेसी एक्ट के तहत बनी स्पेशल सेशंस कोर्ट ने सभी आरोपियों को कम से कम दो अलग-अलग गंभीर अपराधों के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई है।" सांगले ने बताया कि अभियोजन पक्ष के पास मजबूत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूत थे, जिनका इस्तेमाल कोर्ट में समुद्री लुटेरों का अपराध साबित करने के लिए किया गया।