TMC में भगदड़ और धरना प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी का बड़ा फैसला, पार्टी कमिटियों को किया गया भंग

TMC: पश्चिम बंगाल में मिली चुनावी हार के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी की कमिटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। सोशल मीडिया साइट 'X' पर पार्टी की ओर से जारी एक लेटर में इस बात की जानकारी दी गई है। पार्टी की ओर से कहा गया कि संगठन के हर स्तर पर व्यापक आत्ममंथन, चुनाव परिणाम की समीक्षा संगठनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। जिसके बाद जल्द ही नए सिरे से संगठन का गठन किया जाएगा। लेटर में कहा गया कि पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करेगी।