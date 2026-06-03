ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने बताया विनाशकारी, जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्री को लिखा पत्र

रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार अब परियोजना को पर्यावरणीय आधार पर नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता बताकर बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की सामरिक जरूरतों को कैंपबेल बे स्थित आईएनएस बाज (INS Baaz) जैसे मौजूदा रक्षा ढांचे को मजबूत करके भी पूरा किया जा सकता है। उनके अनुसार ग्रेट निकोबार परियोजना मुख्य रूप से एक व्यावसायिक उद्यम है, जिससे कई दुर्लभ प्रजातियां और प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इस परियोजना का उद्देश्य पूर्व-पश्चिम शिपिंग रूट के नजदीक स्थित द्वीप की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाना, विदेशी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों पर निर्भरता घटाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। परियोजना में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, गैस-सोलर पावर प्लांट और आधुनिक टाउनशिप शामिल हैं।