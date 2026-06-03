3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ममता बनर्जी की पार्टी की दो फाड़! निष्कासित विधायक पहुंचे विधानसभा, 59 विधायकों के समर्थन का किया दावा

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल की राजनीति में TMC के बागी विधायकों के दावों ने बड़ा सियासी भूचाल ला दिया है। 50 से अधिक विधायकों के समर्थन के दावे के बीच पार्टी में गुटबाजी और नेतृत्व पर सवाल तेज हो गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Jun 03, 2026

TMC

TMC की बढ़ी मुश्किलें (Patrika Graphic)

TMC Internal Conflict: पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, जिसने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की अंदरूनी एकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, पार्टी से निलंबित किए गए बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा कोलकाता स्थित पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर में देखे गए हैं। इन दोनों नेताओं ने 50 से अधिक विधायकों के समर्थन का दावा कर राज्य की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है।

50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा

सूत्रों के मुताबिक, टीएमसी से निष्कासित किए गए दोनों विधायकों ने दावा किया है कि उन्हें 50 से अधिक विधायकों का समर्थन मिला है। इस दावे के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या पार्टी के अंदर एक नया गुट आकार ले रहा है, जो नेतृत्व को सीधी चुनौती दे सकता है।

विधानसभा में नए नेता प्रतिपक्ष की तैयारी?

जानकारी के अनुसार, टीएमसी के भीतर एक बागी समूह ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नया नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की रणनीति पर काम कर रहा है। यदि यह दावा सियासी रूप लेता है, तो यह पश्चिम बंगाल विधानसभा की राजनीति में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।

पार्टी विरोधी गतिविधियों पर निष्कासन

गौरतलब है कि टीएमसी ने बीते सोमवार को ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया था। पार्टी का कहना था कि दोनों नेताओं ने संगठन की अनुशासनात्मक व्यवस्था का उल्लंघन किया है।

फर्जी हस्ताक्षर के आरोप से बढ़ा विवाद

विवाद तब और गहरा गया जब दोनों बागी विधायकों ने आरोप लगाया कि 6 मई को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और चीफ व्हिप के नामों को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव पत्र पर कई विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी तरीके से किए गए थे। इतना ही नहीं, उनका यह भी दावा है कि उनके अपने हस्ताक्षर भी जाली बनाए गए।

विधायक हॉस्टल में हुई मुलाकातें

पार्टी से निष्कासन के अगले ही दिन दोनों नेताओं को कई टीएमसी विधायकों के संपर्क में देखा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने कोलकाता स्थित विधायक हॉस्टल में पार्टी के कई विधायकों से मुलाकात की, जिसके बाद पार्टी के भीतर गुटबाजी की चर्चाएं और तेज हो गईं।

ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल

इस पूरे घटनाक्रम के बीच ऋतब्रत बनर्जी ने पार्टी नेतृत्व पर तीखे सवाल उठाते हुए कहा था कि टीएमसी अब ममता बनर्जी के हाथों से हाईजैक हो चुकी है। उन्होंने यह बयान पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया, जिसने राजनीतिक माहौल को और अधिक गरमा दिया।

एक्शन में सीएम शुभेन्दु अधिकारी, जबरन वसूली के आरोप में दो TMC पार्षद गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Suvendu Adhikari

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

TMC

Updated on:

03 Jun 2026 12:10 pm

Published on:

03 Jun 2026 12:06 pm

Hindi News / National News / ममता बनर्जी की पार्टी की दो फाड़! निष्कासित विधायक पहुंचे विधानसभा, 59 विधायकों के समर्थन का किया दावा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

घर के बाहर ताला लगाया और लगा दी आग, आधी रात में टीएमसी कार्यकर्ता और परिवार पर हमला

West Bengal police
राष्ट्रीय

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने बताया विनाशकारी, जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्री को लिखा पत्र

Congress leader Jairam Ramesh
राष्ट्रीय

एक्शन में सीएम शुभेन्दु अधिकारी, जबरन वसूली के आरोप में दो TMC पार्षद गिरफ्तार

Suvendu Adhikari
राष्ट्रीय

Karnataka New CM DK Shivakumar: हार नहीं मानने की जिद ने बनाया मुख्यमंत्री, जानिए डीके शिवकुमार की अनकही कहानी

Karnataka New CM DK Shivakumar
राष्ट्रीय

बीजेपी नेता का दावा- मुझे खुले आम अगवा कर मांगी 10 करोड़ की फिरौती, दो करोड़ में हुई डील

Ex MLC Dayanand Reddy Kidnapping Case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.