ममता बनर्जी की पार्टी की दो फाड़! निष्कासित विधायक पहुंचे विधानसभा, 59 विधायकों के समर्थन का किया दावा

TMC Internal Conflict: पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, जिसने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की अंदरूनी एकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, पार्टी से निलंबित किए गए बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा कोलकाता स्थित पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर में देखे गए हैं। इन दोनों नेताओं ने 50 से अधिक विधायकों के समर्थन का दावा कर राज्य की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है।