एक्शन में सीएम शुभेन्दु अधिकारी, जबरन वसूली के आरोप में दो TMC पार्षद गिरफ्तार

पिछले 24 घंटे में पुलिस ने टीएमसी के दो पार्षदों को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया है। पहले मामले में पुलिस ने कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 36 के पार्षद सचिन सिंह (Sachin Singh) को गिरफ्तार किया। दूसरे मामले में कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 106 के पार्षद अरिजीत दास ठाकुर (Arijit Das Thakur) को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ पार्किंग ऑपरेटर्स, दुकानदारों और विभिन्न विकास परियोजनाओं से जबरन पैसे वसूलने के मामलों में कई शिकायतें थीं। बताया जा रहा है कि दोनों ने अपने क्षेत्रों में वर्षों से जबरन वसूली की और कई प्रोजेक्ट्स में किकबैक मांगी।