TMC के दफ्तर पर मकान मालिक ने लगा दिया ताला, कहा- चार महीने से नहीं मिला किराया

जानकारी के अनुसार, साल 2022 में अब्दुर रहीम बॉक्सी के जिला अध्यक्ष बनने के बाद इस भवन को किराये पर लिया गया था। तब से यही जिला TMC का मुख्य कार्यालय था और यहीं से पार्टी की बैठकों और अन्य राजनीतिक गतिविधियों का संचालन होता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद से कार्यालय में गतिविधियां काफी कम हो गई थीं और वह लगभग बंद जैसा ही पड़ा था।