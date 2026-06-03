कोलकाता के कॉलेज में मिले दीमक लगे नोट, भाजपा विधायक सजल घोष का TMC पर तीखा हमला

बताया जा रहा है कि हल्के से दिखाई दे रहे नोट पुराने 500 रुपए के मूल्यवर्ग के हैं। इस घटना को लेकर बारानगर से भाजपा विधायक सजल घोष ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कॉलेज के छात्र नेताओं को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। सजल घोष ने आरोप लगाया कि यह पैसा आम लोगों का है और संभवतः कॉलेज में प्रवेश सत्र के दौरान छात्रों से जबरन वसूला गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि कॉलेज के फंक्शन फंड में अभी भी 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है।