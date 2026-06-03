2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कोलकाता के कॉलेज में मिले दीमक लगे नोट, भाजपा विधायक सजल घोष का TMC पर तीखा हमला

Termite eaten currency notes: कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज के छात्र संघ कक्ष की अलमारी से दीमक लगे नोटों से भरे बैग मिले। नकदी बरामदगी के बाद भाजपा विधायक सजल घोष ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि मामले की जांच जारी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jun 03, 2026

Termite damaged cash found in Kolkata college

दीमक लगने के कारण नोट बुरी तरह खराब। (Photo - X@@Priyankabjym)

Termite Damaged Notes: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सुरेंद्रनाथ कॉलेज के छात्र संघ कक्ष कार्यालय की एक अलमारी से 'करोड़ों की नकदी' बरामद हुई है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के अधिकारी रखरखाव कार्य के लिए सफाई कर्मचारियों के साथ कक्ष का ताला तोड़ रहे थे। इस दौरान नकदी से भरे दो बैग मिले। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इन बैगों में 50 लाख से 60 लाख रुपए हो सकते हैं। हालांकि, दीमक लगने के कारण नोट बुरी तरह खराब हो चुके हैं और वे पहचान में आने लायक नहीं बचे हैं।

बताया जा रहा है कि हल्के से दिखाई दे रहे नोट पुराने 500 रुपए के मूल्यवर्ग के हैं। इस घटना को लेकर बारानगर से भाजपा विधायक सजल घोष ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कॉलेज के छात्र नेताओं को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। सजल घोष ने आरोप लगाया कि यह पैसा आम लोगों का है और संभवतः कॉलेज में प्रवेश सत्र के दौरान छात्रों से जबरन वसूला गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि कॉलेज के फंक्शन फंड में अभी भी 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है।

भाजपा विधायक सजल घोष ने आगे कहा, क्या आपको लगता है कि यह एक कॉलेज है? फिर बताइए, आप इसे कॉलेज क्यों कह रहे हैं? इसे तो एक बोर्डिंग कॉलेज, यानी बोर्डिंग स्कूल जैसा बना दीजिए… उसने जो पैसा लिया है, क्या वह उस पैसे को भवन पर खर्च करेगा? वह पैसा तो आज दीमक की तरह खा लिया गया है…'

सोशल मीडिया पर चर्चा तेज

कॉलेज परिसर से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई है। घटना से जुड़े वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किए जा रहे हैं।

एक्स' पर कई यूजर्स ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। कुछ पोस्ट में टीएमसी और उससे जुड़े लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। एक यूजर ने लिखा कि बरामद नकदी कथित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों और तथ्यों की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी।

भारत की बढ़ी ताकत: रुद्रम-2 मिसाइल का सफल परीक्षण, 350 किमी तक करेगी सटीक वार

ये भी पढ़ें
Rudram-2 Missile

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Jun 2026 01:54 am

Hindi News / National News / कोलकाता के कॉलेज में मिले दीमक लगे नोट, भाजपा विधायक सजल घोष का TMC पर तीखा हमला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ड्रग तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इस आधार पर आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

Supreme Court
राष्ट्रीय

कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार का आगाज, डीके शिवकुमार आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

dk shivakumar to take oath as karnataka cm today.
राष्ट्रीय

भारत की बढ़ी ताकत: रुद्रम-2 मिसाइल का सफल परीक्षण, 350 किमी तक करेगी सटीक वार

Rudram-2 Missile
राष्ट्रीय

क्या ग्लोबल वार्मिंग मानसून को कमजोर कर देगी या भारत में पड़ेगा सूखा? IIT खड़गपुर के प्रोफेसर का खुलासा

Global Warming
राष्ट्रीय

‘शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, जवाबदेही से मत भागो’, CBSE तबादले मामले पर राहुल गांधी ने फिर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा

Rahul Gandhi on OSM
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.