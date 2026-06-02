भारत की बढ़ी ताकत: रुद्रम-2 मिसाइल का सफल परीक्षण, 350 किमी तक करेगी सटीक वार

Rudram-2 Missile: भारत ने स्वदेशी एंटी-रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-2 का मंगलवार को सुखोई-30 MKI से सफल परीक्षण किया। हवा से सतह पर मार करने वाली यह मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को ट्रैक कर उन्हें नष्ट कर सकती है। डीआरडीओ ने वायुसेना के साथ मिलकर मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट पर किया। परीक्षण में इस मिसाइल का प्रोपल्शन सिस्टम, नियंत्रण तकनीक और गाइडेंस सटीक साबित हुए।