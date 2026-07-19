जम्मू में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर अड़ी कांग्रेस, एलजी आवास तक मार्च रोका, दर्जनों नेता-कार्यकर्ता हिरासत में

LG House March: जम्मू-कश्मीर को एक बार फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सियासत गर्मा गई है। रविवार को जम्मू में कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को लेकर सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ज्ञापन सौंपने के लिए उपराज्यपाल (LG) आवास की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। जिसके बाद कांग्रेस के दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है।