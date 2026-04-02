केरल में वोटरों की मौज! पोलिंग बूथ जाने के लिए Uber देगा ‘फ्री राइड’, जानें कैसे उठाएं इस सुविधा का लाभ

2 किलोमीटर तक पूरी तरह मुफ्त: पिकअप पॉइंट से पोलिंग बूथ तक 2 किमी की दूरी तक की यात्रा बिल्कुल फ्री होगी। यह एक तरफा या राउंड ट्रिप दोनों पर लागू है।

2 किमी से ज्यादा दूरी: अतिरिक्त दूरी के लिए मतदाताओं को उबर के स्टैंडर्ड रेट के अनुसार किराया देना होगा।

कैसे इस्तेमाल करें: मतदाताओं को उबर ऐप ओपन करना होगा, वैलिड वोटर आईडी दिखानी होगी और डेस्टिनेशन में नजदीकी पोलिंग बूथ सिलेक्ट करना होगा। ऐप में सभी बूथ पहले से चिह्नित हैं।