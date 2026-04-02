विजय की सुरक्षा के लिए TVK ने गृह मंत्रालय को लिखी थी चिट्ठी, पर एक गलती ने करा दी पार्टी की भयंकर किरकिरी

सुरक्षा की कमी का मामला उठाते हुए टीवीके ने पहले तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई। फिर पार्टी के कार्यकारी सदस्य सी टी आर निर्मल कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक विस्तृत चिट्ठी भेजी जिसमें पूरी बात रखी गई। गृह मंत्री अमित शाह को लिखी इस चिट्ठी में मांग की गई कि विजय की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।