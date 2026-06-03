ममता बनर्जी के लिए एक ही दिन में दो बड़े झटके, पार्टी में टूट के बाद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ED की चार टीमें

TMC: ममता बनर्जी के लिए संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को ममता बनर्जी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी के 60 विधायकों ने पार्टी का स्पीकर के सामने ऋतब्रत बनर्जी को स्पीकर बनाने का प्रस्ताव रख दिया। जिसे विधानसभा स्पीकर ने भी मान्यता दे दी। इसके तुरंत बाद जानकारी सामने आई कि पार्टी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभषेक बनर्जी के घर ED की चार टीमें पहुंच गई हैं। ईडी मनी लॉड्रिंग और कथित प्राइमरी शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची है। ED ने अभिषेक बनर्जी को 15 जून को पेश होने के लिए समन भी भेज दिया है।