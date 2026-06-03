मार्को रुबियो के 4 दिन भारत में रुकने का असली सच आया सामने, अमेरिकी राजदूत ने खोला बड़ा सीक्रेट!

Sergio Gor: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच की पार्टनरशिप इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदारी है। मुंबई में आयोजित 'सिटी 2026 इंडिया कॉन्फ्रेंस' में उन्होंने कहा कि दोनों देश मिल कर जो भी काम करेंगे, उससे दुनिया का भविष्य तय होगा। गोर ने पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की चार दिवसीय भारत यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि सेक्रेटरी रूबियो आम तौर पर इतने लंबे दौरे नहीं करते हैं, लेकिन उनका 4 दिन तक भारत में रहना इस बात का सुबूत है कि अमेरिका इस रिश्ते को कितनी गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने यह भी साफ किया कि दोनों देश अब अपने 'नागरिक परमाणु सहयोग' को एक नए और बड़े स्तर पर ले जा रहे हैं।