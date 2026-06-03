3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मार्को रुबियो के 4 दिन भारत में रुकने का असली सच आया सामने, अमेरिकी राजदूत ने खोला बड़ा सीक्रेट!

US Ambassador Sergio Gor: भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बताया कि दोनों देश मिलकर इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी को आकार दे रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

M .I. Zahir

Jun 03, 2026

US Ambassador Sergio Gor in mumbai conference

मुंबई सम्मेलन में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर। ( फोटो : ANI)

Sergio Gor: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच की पार्टनरशिप इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदारी है। मुंबई में आयोजित 'सिटी 2026 इंडिया कॉन्फ्रेंस' में उन्होंने कहा कि दोनों देश मिल कर जो भी काम करेंगे, उससे दुनिया का भविष्य तय होगा। गोर ने पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की चार दिवसीय भारत यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि सेक्रेटरी रूबियो आम तौर पर इतने लंबे दौरे नहीं करते हैं, लेकिन उनका 4 दिन तक भारत में रहना इस बात का सुबूत है कि अमेरिका इस रिश्ते को कितनी गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने यह भी साफ किया कि दोनों देश अब अपने 'नागरिक परमाणु सहयोग' को एक नए और बड़े स्तर पर ले जा रहे हैं।

टेक कंपनियों का भारत में महा-निवेश 67.5 अरब डॉलर

सरकारी बातचीत से हट कर अमेरिकी राजदूत ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि अमेरिका की बड़ी प्राइवेट कंपनियां भारत में भारी निवेश कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर:

अमेजन: एआई और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए 2030 तक 35 अरब डॉलर निवेश करेगी।

माइक्रोसॉफ्ट: 17.5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा कर चुकी है।

गूगल: भारत में 15 अरब डॉलर का एआई हब बनाने जा रही है।

चीन के एकाधिकार पर चोट और TRUST पहल

राजदूत ने बताया कि पिछले हफ्ते ही दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिजों) को लेकर एक अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। इससे दोनों देशों को एडवांस टेक्नोलॉजी और एनर्जी के लिए जरूरी चीजें आसानी से मिल सकेंगी और किसी एक देश (जैसे चीन) के एकाधिकार और बाजार की मनमानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा फरवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद 'TRUST' पहल शुरू की गई थी, जिसके तहत एआई और दवाओं के कच्चे माल की सप्लाई चेन को मजबूत किया जा रहा है। अमेरिका अपनी 40% जेनेरिक दवाएं भारत से ही मंगाता है।

जल्द होगा बड़ा व्यापार समझौता

भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते को आखिरी रूप दिया जा रहा है। इसके लिए अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच अपनी टीम के साथ भारत आए हुए हैं। यह बातचीत फरवरी 2025 में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा शुरू किए गए 'व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते' का हिस्सा है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के रास्ते पूरी तरह खुल जाएंगे।

चीन को सप्लाई चेन से बाहर करने के लिए सबसे बड़ा व्यावहारिक कदम

इस खबर पर वैश्विक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप सरकार के दूसरे कार्यकाल में भारत-अमेरिका के रिश्ते केवल कूटनीतिक न रह कर पूरी तरह से 'इकोनॉमिक और टेक-ड्रिवन' (आर्थिक और तकनीकी) हो गए हैं। चीन को सप्लाई चेन से बाहर करने की दिशा में यह अब तक का सबसे बड़ा व्यावहारिक कदम है।

फार्मा सेक्टर में अमेरिका की भारत पर निर्भरता बहुत ज्यादा

आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि अंतरिम व्यापार समझौते पर दोनों देश कब आधिकारिक मुहर लगाते हैं और इसके तहत भारतीय और अमेरिकी बाजारों को एक-दूसरे के लिए कौन-कौन सी अतिरिक्त छूट मिलती है। इसका एक पहलू यह भी है कि फार्मा सेक्टर में अमेरिका की भारत पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। इसमें 40% जेनेरिक दवाएं शामिल हैं। अगर भारत के एपीआई सेक्टर को अमेरिकी मदद से बढ़ावा मिलता है, तो चीन से भारत की निर्भरता भी खत्म हो जाएगी। (इनपुट: ANI)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

डोनाल्ड ट्रम्प

यूएसए

Published on:

03 Jun 2026 06:09 pm

Hindi News / National News / मार्को रुबियो के 4 दिन भारत में रुकने का असली सच आया सामने, अमेरिकी राजदूत ने खोला बड़ा सीक्रेट!

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

K.T. रामाराव ने कहा- तेलंगाना 4 करोड़ लोगों की जागीर है, CM चंद्रबाबू नायडू बोले,12 साल बाद नफरत फैलाना गलत

Pawan Kalyan
राष्ट्रीय

MLA Vs Naib Tehsildar: विधायक के 2 समर्थकों ने थाने में किया सरेंडर, हटाए जाएंगे SDM और नायब तहसीलदार!

MLA Vs Naib Tehsildar, Naib Tehsildar beaten case
अंबिकापुर

ममता बनर्जी के लिए एक ही दिन में दो बड़े झटके, पार्टी में टूट के बाद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ED की चार टीमें

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

ममता बनर्जी को तगड़ा झटका, स्पीकर ने बागी विधायक दल को दी मंजूरी, ऋतब्रत बनर्जी होंगे नेता प्रतिपक्ष

Ritabrata Banerjee
राष्ट्रीय

TMC में फूट के बीच ममता बनर्जी का बड़ा एक्शन, पार्टी की सभी कमेटियों और संगठनों को किया भंग

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.