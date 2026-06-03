Delhi Gymkhana Club में नहीं था पूल तो स्विमिंग के लिए भारतीय के घर जाती थीं लेडी वाइसरॉय

भले ही जिमखाना क्लब अमीर लोगों का क्लब हो, लेकिन यहां भी सदस्यों द्वारा पैसे नहीं चुकाने जाने की बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए 2024 में क्लब प्रबंधन ने सदस्यों के लिए 'प्री-पेड स्मार्ट कार्ड' की व्यवस्था लागू की थी। इसके तहत सदस्यों को पैसा पहले जमा करना होता है। क्लब के एक सदस्य करण थापर ने तब अखबार में लेख लिख कर इसकी आलोचना की थी। उन्होंने इस व्यवस्था को सदस्यों के लिए अपमानजनक बताया था। इसके जवाब में तब के क्लब के चेयरमैन मलय कुमार सिन्हा ने उसी अखबार में जवाबी लेख लिखा था। इसमें उन्होंने बताया था कि क्लब के सदस्य सुविधाओं का फायदा उठा कर लंबे वक्त तक भुगतान नहीं करते हैं। जुर्माना लगाने और मेंबरशिप खत्म कर देने पर भी नहीं करते। उन्होंने आंकड़ा देकर बताया था कि 2022 से 2933 सदस्यों ने बार-बार कहने के बावजूद 3,09,59,371 रुपये का बकाया नहीं चुकाया है।