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‘नोटिस नहीं, तुरंत करो सील’, सभी अवैध बीएनबी होटल होंगे बंद, मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार सख्त

नई दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल और एक रेस्टोरेंट वाली मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग में भीषण आग लग जाने से 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है।

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नई दिल्ली

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Shaitan Prajapat

Jun 03, 2026

Fire breaks out at restaurant in Malviya Nagar

Fire breaks out at restaurant in Malviya Nagar

Malviya Nagar Hotel Fire: दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। मालवीय नगर में एक बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कई अन्य घायल हो गए, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दमकल में कड़ी मक्कशत से आग पर काबू पाया है। इस अग्निकांड के बाद दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने निर्देश दिया है कि भवन निर्माण योजनाओं और निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले सभी बेड एंड ब्रेकफास्ट को सील कर दिया जाए।

दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर रेस्तरां में लगी आग की घटना में गैर इरादतन हत्या की धारा और बीएनएस की अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।

नोटिस नहीं तुरंत सील करने का आदेश जारी

आशीष सूद ने कहा है कि ऐसे मालिकों को कोई कारण बताओ नोटिस जारी करने या स्पष्टीकरण के लिए समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस सभी बीएनबी को सील कर दें।

पूरी तरह नष्ट हो चुकी है इमारत

मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इमारत आग से पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। अधिकारी उपलब्ध सभी संबंधित दस्तावेज तैयार कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इमारत के पास वैध एनओसी थी या नहीं, क्या इसे होटल और रेस्टोरेंट के रूप में संचालित करने की अनुमति थी, और कितने कमरों को बीएनबी (बेड एंड ब्रेकफास्ट) के रूप में संचालित करने की अनुमति थी।

दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

इस इमारत के मालिक और जिस किसी की भी अफवाह से यह त्रासदी हुई है, उनकी पहचान पुलिस जांच के माध्यम से की जाएगी और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए पुलिस टीमें पहले ही नजरबंद जा चुकी हैं। साथ ही, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के पर्यवेक्षण में, नगर निगम, अग्निशमन विभाग, बिजली विभाग और जल विभाग सहित सभी संबंधित चीजों को पूरे क्षेत्र में निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। सुरक्षा या नियामक दुरुपयोग का, चाहे वह किसी भी हद तक हो, उल्लंघन करते हुए पाई जाने वाली किसी भी इमारत का आज शाम तक निरीक्षण किया जाएगा और उल्लंघन की पुष्टि होने पर उसे सील कर दिया जाएगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

उच्च स्तरीय समिति का गठन

गृह मंत्री ने दक्षिण जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। इसमें अग्निशमन विभाग, एमसीडी, बिजली, स्वास्थ्य और पर्यटन विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। मालवीय नगर और राष्ट्रीय राजधानी भर में सभी बीएनबी (बेड एंड ब्रेकफास्ट) का निरीक्षण किया जा सके।

सीएम रेखा ने भी बुलाई हाई लेवर मीटिंग

मंत्री के साथ घटनास्थल पर मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने आज शाम तक बीएनबी (बेड एंड ब्रेकफास्ट) की संख्या, उनमें से कितने नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं और कितने सील किए गए हैं, इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। वहीं, अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी मंत्रियों, मुख्य सचिव और संबंधित विभागों के साथ एक आपातकालीन उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है।

सरकार स्थिति पर नजर

एक्स पर एक पोस्ट में सीएम गुप्ता ने कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता और समर्थन प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, डीडीएमए, सीएटीएस एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की टीमें तुरंत सक्रिय हो गईं और बचाव एवं राहत अभियान शुरू कर दिया। उनकी त्वरित प्रतिक्रिया से प्रभावित परिसर से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली।

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Updated on:

03 Jun 2026 04:31 pm

Published on:

03 Jun 2026 04:26 pm

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