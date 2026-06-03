‘नोटिस नहीं, तुरंत करो सील’, सभी अवैध बीएनबी होटल होंगे बंद, मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार सख्त

इस इमारत के मालिक और जिस किसी की भी अफवाह से यह त्रासदी हुई है, उनकी पहचान पुलिस जांच के माध्यम से की जाएगी और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए पुलिस टीमें पहले ही नजरबंद जा चुकी हैं। साथ ही, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के पर्यवेक्षण में, नगर निगम, अग्निशमन विभाग, बिजली विभाग और जल विभाग सहित सभी संबंधित चीजों को पूरे क्षेत्र में निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। सुरक्षा या नियामक दुरुपयोग का, चाहे वह किसी भी हद तक हो, उल्लंघन करते हुए पाई जाने वाली किसी भी इमारत का आज शाम तक निरीक्षण किया जाएगा और उल्लंघन की पुष्टि होने पर उसे सील कर दिया जाएगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।