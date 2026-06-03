बंगाल में शुभेन्दु सरकार ने सौरव गांगुली को दिया झटका, सुरक्षा में कटौती, जेड से घटकर वाई श्रेणी की गई



मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कदम किसी एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर नहीं उठाया गया है। दरअसल, पश्चिम बंगाल में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा चल रही है और उसी प्रक्रिया के तहत कई सुरक्षा मैनेजमेंट को नए सिरे से व्यवस्थित किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि सुरक्षा का स्तर किसी व्यक्ति की वर्तमान संवैधानिक जिम्मेदारी, आधिकारिक पद और उपलब्ध खतरे की जानकारी के आधार पर तय होना चाहिए। चूंकि सौरव गांगुली फिलहाल किसी सरकारी या संवैधानिक पद पर नहीं हैं और ताजा सुरक्षा मूल्यांकन में भी कोई विशेष खतरा सामने नहीं आया है, इसलिए उनकी ‘Z’ श्रेणी की सुरक्षा को वापस लेने का निर्णय लिया गया।