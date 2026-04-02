कल से महंगा होगा हवाई सफर, इंडिगो ने बढ़ा दी टिकट की प्राइस, आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?

2 अप्रैल से देश के अंदर की उड़ानों पर दूरी के हिसाब से फ्यूल चार्ज लगेगा। 500 किलोमीटर तक की दूरी पर 275 रुपये, 501 से 1000 किलोमीटर पर 400 रुपये, 1001 से 1500 किलोमीटर पर 600 रुपये, 1501 से 2000 किलोमीटर पर 800 रुपये और 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर 950 रुपये फ्यूल चार्ज देना होगा। यानी अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं जो करीब 1150 किलोमीटर है तो आपको 600 रुपये का अतिरिक्त फ्यूल चार्ज देना होगा।