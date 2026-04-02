प्री-मानसून दिखाएगा असरः अगले चार दिन जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का IMD Alert

IMD के मुताबिक, 2 से 5 अप्रैल के बीच दक्षिण भारत में गर्मी और छिटपुट बारिश का मिला-जुला असर रहेगा। शुरुआती दो दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, जिससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्मी बढ़ेगी। हालांकि, 3 और 4 अप्रैल को केरल, तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। विशेष रूप से 4 अप्रैल को तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इन गतिविधियों और बादलों के कारण 4 अप्रैल के बाद तापमान में मामूली गिरावट आएगी, जिससे उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।