IMD Alert: मौसम का डबल अटैक: 3-4 अप्रैल के बाद 7-8 अप्रैल को फिर आंधी-बारिश और ओलावृष्टि के आसार

India Rain Alert by IMD
western disturbance: जयपुर। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के ताजा अपडेट के अनुसार, प्रदेश में एक नहीं बल्कि दो-दो मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाले हैं, जिससे अप्रैल की शुरुआत में ही मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
मौसम विभाग के अनुसार, पहला पश्चिमी विक्षोभ 3 और 4 अप्रैल को सक्रिय होगा, जिसका प्रभाव राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। इसके बाद दूसरा मजबूत विक्षोभ 7 और 8 अप्रैल को सक्रिय होने की संभावना है, जिससे मौसम में फिर से बदलाव आएगा। ऐसे में प्रदेशवासियों को लगातार बदलते मौसम का सामना करना पड़ सकता है।
पिछले 24 घंटों की बात करें तो राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान के सांभर (जयपुर) में सर्वाधिक 34 मिमी वर्षा दर्ज हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान के करणपुर और श्रीगंगानगर में करीब 4 मिमी बारिश हुई है।
1 अप्रैल को भी पूर्वी और उत्तरी भागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि बाकी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग ने 2 अप्रैल को दोपहर बाद जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और बीकानेर संभाग के जिलों में आंधी-बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी की चेतावनी दी है। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है।
सबसे अधिक प्रभाव 3 और 4 अप्रैल को देखने को मिलेगा। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में तेज मेघगर्जन के साथ आंधी और बारिश होने की प्रबल संभावना है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे फसलों को नुकसान का खतरा बना हुआ है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 7 और 8 अप्रैल को आने वाला दूसरा पश्चिमी विक्षोभ भी कम प्रभावी नहीं होगा और यह फिर से मौसम को अस्थिर करेगा।
ऐसे में किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लगातार बदलते मौसम के चलते तापमान में गिरावट के साथ-साथ तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी रह सकता है।
राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम में हल्का बदलाव देखा गया। राज्य के कई हिस्सों में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस बदलते मौसम के कारण तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।
राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान कोटा में 37.9°C दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही (AWS) में 14.8°C रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा, सुबह 08:30 बजे के प्रेक्षण के अनुसार, राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हवा में नमी (Humidity) का स्तर 28% से 84% के बीच रहा, जो मौसम में बदलाव का संकेत देता है।
पूर्वी राजस्थान में सांभर (जयपुर) में सर्वाधिक 3 सेमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं मांडल (भीलवाड़ा), बुहाना (झुंझुनू), तिवारा (अलवर) और कोटकासिम (अलवर) में 2 सेमी बारिश हुई। इसके अलावा कोटपूतली, नीमकाथाना और सीकर में 1 सेमी वर्षा दर्ज की गई।
पश्चिमी राजस्थान में तारानगर/रेणी (चूरू) में 2 सेमी बारिश दर्ज हुई, जबकि मकराना (नागौर), रतनगढ़ (चूरू) और डीडवाना (नागौर) में 1 सेमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।
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