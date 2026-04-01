IMD Alert: मौसम का डबल अटैक: 3-4 अप्रैल के बाद 7-8 अप्रैल को फिर आंधी-बारिश और ओलावृष्टि के आसार

सबसे अधिक प्रभाव 3 और 4 अप्रैल को देखने को मिलेगा। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में तेज मेघगर्जन के साथ आंधी और बारिश होने की प्रबल संभावना है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे फसलों को नुकसान का खतरा बना हुआ है।