वोडाफोन, यस बैंक और सुजलॉन के शेयर में भारी बिकवाली, उधर गिरते बाजार में 13% उछल गया यह स्टॉक

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और अमेरिका-ईरान विवाद के बढ़ते प्रभाव ने वैश्विक बाजारों को हिला दिया है। यमन के हूती समूह के इस संघर्ष में शामिल होने से स्थिति और जटिल हो गई है। इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है, जहां निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। कच्चे तेल की कीमतें 115 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई हैं, जिससे महंगाई और आर्थिक दबाव की चिंता बढ़ गई है। विदेशी निवेशक लगातार भारतीय शेयरों से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे बाजार में बिकवाली तेज हो गई है।