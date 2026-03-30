Gold Price Outlook: सोने में 21,000 और चांदी में 56,000 रुपये की गिरावट, खरीदें, बेचें या होल्ड करें? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो लोग पहले से सोने या चांदी में पैसा लगाए बैठे हैं वो घबराएं नहीं। एसेट अलोकेशन पर भरोसा बनाए रखें। DSP Mutual Fund के साहिल कपूर साफ कहते हैं कि ज़्यादातर निवेशकों के लिए सिर्फ सोना ही सही है। SIP जारी रखें। चांदी में SIP बंद कर दें, क्योंकि चांदी मौद्रिक संपत्ति नहीं है। मिरे एसेट के श्रीवास्तव का सुझाव है कि मौजूदा स्तर पर सोना और चांदी थोड़ा-थोड़ा करके खरीदा जा सकता है, लेकिन जोखिम और रिटर्न के अनुपात में सोना बेहतर दिखता है। एक बात और। कीमतें चाहे बहुत गिर गई हों, लेकिन अभी भी सोना सस्ता नहीं है। इसलिए एकमुश्त पैसा मत लगाइए, धीरे-धीरे लगाइए।