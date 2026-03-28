Bank Holidays in April 2026: अप्रैल में है छुट्टियों की भरमार, देश के अलग-अलग हिस्सों में कुल 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, देखिए लिस्ट

सबसे पहले बात 1 अप्रैल की। यह दिन वैसे तो नए वित्त वर्ष की शुरुआत है, लेकिन बैंकों के लिए यह पुराने साल के खातों को बंद करने का दिन होता है। इस दिन देशभर में ज़्यादातर बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। अपवाद हैं आइज़ॉल, गंगटोक, कोहिमा, रांची, शिलांग और शिमला। उसके बाद 2 अप्रैल को कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में मौंडी थर्सडे की छुट्टी है। 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे है जो लगभग पूरे देश में मनाया जाएगा। बस अगरतला, चंडीगढ़, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू और श्रीनगर में उस दिन बैंक खुले रहेंगे। 5 अप्रैल को रविवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी। 11 अप्रैल को दूसरे शनिवार और 12 अप्रैल को रविवार के चलते बैंक बंद रहेंगे।