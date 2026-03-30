Gold Silver Price Today: सोने में भारी गिरावट, चांदी की कीमतें भी टूटीं, जानिए क्या रह गए हैं भाव

हालांकि, यह चिंता बनी हुई है कि लंबे समय तक चलने वाला मिडिल ईस्ट संघर्ष केंद्रीय बैंकों को महंगाई रोकने के लिए अपने भंडार को बेचने या ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकता है। अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध लगातार जारी है। मिसाइल हमलों के बाद तेहरान के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई। जबकि ईरान समर्थित हाउथी आंदोलन भी संघर्ष में शामिल हो गया और क्षेत्र में अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की गई। ईरान ने बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में एल्युमीनियम गलाने वाले कारखानों को भी निशाना बनाया है।