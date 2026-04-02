डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने डाली नरेंद्र मोदी के पाले में गेंद, क्या भारत करेगा मध्यस्थता?

ट्रंप ने घोषणा की, 'ईरान की नौसेना नष्ट हो चुकी है, उसकी वायुसेना बर्बाद हो चुकी है, और उसके नेता, जिनमें से अधिकांश आतंकवादी थे, अब मारे जा चुके हैं।' हमलों के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विपक्ष की मिसाइलों और ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता में कमी आई है।' उन्होंने कहा कि हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां और रॉकेट लॉन्चर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, उनमें से बहुत कम ही बचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका पहले से कहीं अधिक बड़ी जीत हासिल कर रहा है।