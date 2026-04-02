कर्ज में डूबा पाकिस्तान, बिजली बिल के नहीं दिए 2050 करोड़ रुपए, चीन ने दिया अल्टीमेटम

यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान देश के तेल और गैस क्षेत्र की सबसे बड़ी विदेशी कंपनियों में से एक है। साल 2011 में इसने ब्रिटिश पेट्रोलियम (BP) की संपत्तियां खरीदकर पाकिस्तान में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। इसके बाद 2012 में कंपनी को चाइना डेवलपमेंट बैंक से 5 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन मिली, जिससे इसका विस्तार और तेज हुआ। 2019 तक UEP पाकिस्तान की 9वीं सबसे बड़ी निर्यातक कंपनी बन चुकी थी, जिसका निर्यात करीब 227 मिलियन डॉलर था। कंपनी के पास सिंध प्रांत के बदिन, थट्टा, हैदराबाद, मटियारी, संघर, मीरपुरखास और खैरपुर जैसे क्षेत्रों में बड़े गैस भंडार हैं। इसके अलावा, अरब सागर में इसके चार ऑफशोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक भी मौजूद हैं।