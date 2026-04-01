माटी की खुशबू में बसती है पहचान, Om Birla ने युवाओं को जड़ों से जुड़े रहने का दिया संदेश



विदेशों में बसे पूर्वांचल के लोगों की सराहना करते हुए बिरला ने कहा कि प्रवासी भारतीय अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक मंच पर भारत की पहचान को सुदृढ़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के लोगों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर देश और दुनिया में विशिष्ट पहचान बनाई है, और वे संसद से लेकर गांवों तक राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर Indira Gandhi National Centre for the Arts के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार Ram Bahadur Rai भी उपस्थित रहे। ‘माटी 9’ महोत्सव ने यह संदेश दिया कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोकर रखना न केवल हमारी पहचान को मजबूत करता है, बल्कि हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी सशक्त बनाता है।