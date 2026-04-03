केजरीवाल के युवातुर्क राघव चड्ढा अपनों के निशाने पर, लंदन में मिला था करोड़ों का पैकेज, 21 की उम्र में बने थे CA

साल 2012 में जब अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, तब राघव चड्ढा पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने ल्ली लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार किया। स्माइलिंग फेस और शार्प रिप्लाई की वजह से अरविंद केजरीवाल टीम की नजर भी उन पर थी, लिहाजा पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। वह राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बातों को मीडिया के सामने रखने लगे। टीवी डिबेट्स में पार्टी का चेहरा बनकर उभरे।