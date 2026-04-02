राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ AAP का एक्शन!, उप नेता पद से हटाए गए

आप नेता राघव चड्ढा राज्यसभा में बोलते हुए (Photo: IANS)
Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी (AAP) ने गुरुवार को पंजाब से अपने सांसद अशोक मित्तल को राज्यसभा में पार्टी का नया उप-नेता घोषित किया। इस कदम से ऊपरी सदन में पार्टी के मौजूदा उप-नेता राघव चड्ढा को पद से हटाने और उनकी जगह पंजाब से किसी नए चेहरे को लाने का रास्ता साफ हो गया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने इस बदलाव को अमलीजामा पहनाने और पार्टी सांसद अशोक मित्तल को ऊपरी सदन में पार्टी का नया उप-नेता नियुक्त करने के लिए राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र लिखा है।
फिलहाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह सदन में पार्टी के नेता हैं और साथ ही AAP संसदीय दल के अध्यक्ष भी हैं। माना जा रहा है कि पार्टी ने सचिवालय से यह भी आग्रह किया है कि वह मौजूदा उप-नेता को सदन में बोलने का समय आवंटित न करे। पिछले कुछ महीनों में, राघव चड्ढा ने जनहित से जुड़े मुद्दों और लोगों की समस्याओं को उठाने में काफी मुखर भूमिका निभाई है।
इस बीच, AAP और पार्टी सांसद राघव चड्ढा के बीच संबंधों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है; हालांकि, दोनों ही पक्षों ने इन बिगड़े हुए संबंधों पर खुलकर कुछ नहीं कहा है और वे काफी हद तक चुप्पी साधे हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी खूब चर्चा है कि पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले यह सांसद अपनी राजनीतिक निष्ठा बदल सकते हैं।
फिलहाल, ऊपरी सदन में पार्टी के दस सदस्य हैं, जिनमें पंजाब का व्यापक प्रतिनिधित्व है-पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पार्टी सत्ता में है। इन 10 सांसदों में से सात पंजाब से हैं, जिनके नाम हैं-राघव चड्ढा, राजिंदर गुप्ता, अशोक कुमार मित्तल, संदीप कुमार पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, हरभजन सिंह और संत बलबीर सिंह। दिल्ली से पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल, नारायण दास गुप्ता और संजय सिंह हैं।
राघव चड्ढा की जगह अशोक मित्तल को लाना इस बात का संकेत है कि पार्टी ऊपरी सदन में अपने दो सांसदों को लेकर सहज महसूस नहीं कर रही है और उनमें बेचैनी है। इससे पहले, स्वाति मालीवाल ने पार्टी नेतृत्व के साथ तीखी तकरार के बाद पार्टी प्रमुख के खिलाफ बगावत कर दी थी; आरोप था कि उन पर अपनी सीट छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा था। फिलहाल, वह राज्यसभा में AAP की सांसद बनी हुई हैं।
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