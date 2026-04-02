राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ AAP का एक्शन!, उप नेता पद से हटाए गए

Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी (AAP) ने गुरुवार को पंजाब से अपने सांसद अशोक मित्तल को राज्यसभा में पार्टी का नया उप-नेता घोषित किया। इस कदम से ऊपरी सदन में पार्टी के मौजूदा उप-नेता राघव चड्ढा को पद से हटाने और उनकी जगह पंजाब से किसी नए चेहरे को लाने का रास्ता साफ हो गया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने इस बदलाव को अमलीजामा पहनाने और पार्टी सांसद अशोक मित्तल को ऊपरी सदन में पार्टी का नया उप-नेता नियुक्त करने के लिए राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र लिखा है।