दिल्ली में CBI का बड़ा एक्शन, दो ASI समेत चार अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार

सीबीआई (IANS)
Delhi Bribery Case: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) ने दो अलग-अलग रिश्वत मामलों में चार सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से नगर निगम और पुरातत्व विभाग में चल रहे कथित भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है।
CBI ने 31 मार्च को दिल्ली नगर निगम (MCD) के शाहदरा नॉर्थ ज़ोन में तैनात एक बेलदार के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार, बेलदार ने हाल ही में नवीनीकृत घर को गिराए बिना छोड़ने के बदले शिकायतकर्ता से 80,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।
तत्काल कार्रवाई करते हुए CBI की टीम ने 1 अप्रैल को जाल बिछाया और बेलदार को 5,000 रुपये की पहली किश्त लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। जांच में पता चला कि यह रिश्वत आगे बढ़ाकर उसी ज़ोन के जूनियर इंजीनियर तक पहुंचाई जानी थी। इसके बाद जूनियर इंजीनियर की भूमिका भी सामने आई और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया।
CBI ने 30 मार्च को जंतर मंतर उप-परिपत्र में तैनात दो ASI अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिकायत में बताया गया कि एक स्मारक परिचारक ने संरक्षण सहायक के नाम पर 3.5 लाख रुपये की रिश्वत मांग की थी। इसका उद्देश्य था 24 मार्च को जारी नोटिस को रद्द करना और कुछ कार्यों को जारी रखने की अनुमति लेना।
जांच के दौरान, आरोपी ने 3.10 लाख रुपये पर सहमति जताई और शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपये अग्रिम लेने के लिए कहा। 1 अप्रैल को CBI ने जाल बिछाकर स्मारक परिचारक को आंशिक भुगतान लेते हुए गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में संरक्षण सहायक की भूमिका भी सामने आई, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।
CBI ने बताया कि चारों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। एजेंसी कथित भ्रष्टाचार की पूरी सीमा और इसमें शामिल किसी भी नेटवर्क की पहचान के लिए जांच कर रही है।
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