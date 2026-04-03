दिल्ली में CBI का बड़ा एक्शन, दो ASI समेत चार अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार

तत्काल कार्रवाई करते हुए CBI की टीम ने 1 अप्रैल को जाल बिछाया और बेलदार को 5,000 रुपये की पहली किश्त लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। जांच में पता चला कि यह रिश्वत आगे बढ़ाकर उसी ज़ोन के जूनियर इंजीनियर तक पहुंचाई जानी थी। इसके बाद जूनियर इंजीनियर की भूमिका भी सामने आई और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया।