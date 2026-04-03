प्री-मानसून पकड़ेगा रफ्तार: अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग ने इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) को देश में दस्तक दिए हुए कुछ समय हो चुका है और इसका असर भी दिख रहा है। मानसून (Monsoon) का 2025 सीज़न काफी शानदार रहा था और इस दौरान देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई और हर बार से ज़्यादा बादल बरसे। मानसून 2025 सीज़न इतना अच्छा रहा कि इसके बाद भी देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला थमा नहीं और 2026 में भी बारिश का दौर जारी है। अब देश में प्री-मानसून रफ्तार पकड़ेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।