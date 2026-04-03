पीएम मोदी पर आखिर क्यों बरसीं ममता बनर्जी? कहा- ‘उन्हें सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए’

ममता बनर्जी ने दक्षिण दिनाजपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, 'यदि वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम शामिल हैं और मोदी ने पहले उनके वोटों से जीत हासिल की थी, तो उन्हें सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए।' इस दौरान उन्होंने वोटर लिस्ट को लेकर लगाए गए आरोपों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि 2024 के आम चुनावों में इस्तेमाल की गई उन्हीं मतदाता सूचियों को अब चुनौती क्यों दी जा रही है। उन्होंने मालदा जिले में हुई हालिया घटना का भी जिक्र किया, जहां न्यायिक अधिकारियों को कई घंटों तक घेरा गया था।