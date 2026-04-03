भारतीय नौसेना में शामिल हुई अबतक की सबसे ताकतवर सबमरीन, जानें क्या है INS अरिदमन की खासियत

INS Taragiri, INS Aridaman: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक भव्य समारोह के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय नौसेना को दो अत्याधुनिक युद्धपोत INS तारागिरी और INS अरिदमन दिए हैं। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान समेत कई सीनियर सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ये दोनों युद्धपोत भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित अत्याधुनिक मशीनें हैं, जो भारतीय नौसेना को नई ऊचाइयों तक ले जाएंगी।