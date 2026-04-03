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भारतीय नौसेना में शामिल हुई अबतक की सबसे ताकतवर सबमरीन, जानें क्या है INS अरिदमन की खासियत

विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना को INS तारागिरी और INS अरिदमन सौंपे। ये युद्धपोत भारतीय नौसेना को नई ऊचाइयों तक ले जाएंगी।

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भारत

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Devika Chatraj

Apr 03, 2026

INS अरिदमन (ANI)

INS Taragiri, INS Aridaman: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक भव्य समारोह के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय नौसेना को दो अत्याधुनिक युद्धपोत INS तारागिरी और INS अरिदमन दिए हैं। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान समेत कई सीनियर सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ये दोनों युद्धपोत भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित अत्याधुनिक मशीनें हैं, जो भारतीय नौसेना को नई ऊचाइयों तक ले जाएंगी।

INS तारागिरी

INS तारागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित चौथा स्टेल्थ फ्रिगेट है और यह पूरी तरह से मेक इन इंडिया पहल का उत्कृष्ट उदाहरण है। 6,670 टन वजनी यह फ्रिगेट अत्याधुनिक तकनीक और शक्तिशाली हथियारों से लैस है।

INS तारागिरी की विशेषताएं

  • स्टेल्थ तकनीक - रडार और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से बचने में सक्षम।
  • ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल - सटीक और घातक हमला क्षमता।
  • MF‑STAR रडार सिस्टम - उच्च‑स्तरीय लक्ष्य पहचान एवं ट्रैकिंग।
  • MRSAM एयर‑डिफेंस सिस्टम - वायु रक्षा में अग्रणी।
  • 30mm व 12.7mm CIWS - करीबी मुकाबले के हथियार।
  • ASW क्षमता - पनडुब्बी रोधी रॉकेट व टॉरपीडो के साथ।

INS तारागिरी सतह युद्धक क्षमता, वायु रक्षा और पनडुब्बी रोधी अभियानों में भारतीय नौसेना की ताकत को और सुदृढ़ करेगी, विशेषकर हिंद‑प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और सामरिक संतुलन के लिये।

INS अरिदमन

INS अरिदमन भारत की एडवांस्ड न्यूक्लियर‑पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) है। यह रणनीतिक समुद्री हथियार श्रेष्ठता का महत्वपूर्ण स्तम्भ है और भारत को दूरगामी परमाणु प्रतिक्रिया क्षमता प्रदान करती है।

INS अरिदमन की विशेषताएं

  • 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब - लंबी दूरी की K‑4 और K‑15 मिसाइलों के लिए।
  • समुद्र की गहराई में छिपकर संचालन क्षमता - दुश्मन पर आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया।
  • लगभग 125 मीटर लंबी और 7,000 टन वजनी - अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित।

ATV (एडवांस्ड तकनीक वाहन) प्रोजेक्ट के तहत विकसित

INS अरिदमन भारतीय समुद्री सामरिक क्षमता को परमाणु‑स्तरीय प्रत्युत्तर क्षमता से लैस करती है और त्रि‑स्तरीय परमाणु निरोधक संरचना को और मजबूती देती है।

रणनीतिक महत्व

INS तारागिरी और INS अरिदमन का नौसेना में शामिल होना भारत की समुंद्री सुरक्षा नीति, क्षेत्रीय प्रभाव और सामरिक सामर्थ्य को मजबूत करता है। बदलते सुरक्षा परिदृश्यों और बढ़ती कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच ये युद्धपोत भारत को स्थिरता, प्रभुत्व और रणनीतिक लचीलेपन की दिशा में एक निर्णायक बढ़त देंगे।

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भारतीय नौसेना

Published on:

03 Apr 2026 03:30 pm

Hindi News / National News / भारतीय नौसेना में शामिल हुई अबतक की सबसे ताकतवर सबमरीन, जानें क्या है INS अरिदमन की खासियत

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