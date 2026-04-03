भारतीय नौसेना में शामिल हुई अबतक की सबसे ताकतवर सबमरीन, जानें क्या है INS अरिदमन की खासियत

INS अरिदमन (ANI)
INS Taragiri, INS Aridaman: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक भव्य समारोह के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय नौसेना को दो अत्याधुनिक युद्धपोत INS तारागिरी और INS अरिदमन दिए हैं। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान समेत कई सीनियर सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ये दोनों युद्धपोत भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित अत्याधुनिक मशीनें हैं, जो भारतीय नौसेना को नई ऊचाइयों तक ले जाएंगी।
INS तारागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित चौथा स्टेल्थ फ्रिगेट है और यह पूरी तरह से मेक इन इंडिया पहल का उत्कृष्ट उदाहरण है। 6,670 टन वजनी यह फ्रिगेट अत्याधुनिक तकनीक और शक्तिशाली हथियारों से लैस है।
INS तारागिरी सतह युद्धक क्षमता, वायु रक्षा और पनडुब्बी रोधी अभियानों में भारतीय नौसेना की ताकत को और सुदृढ़ करेगी, विशेषकर हिंद‑प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और सामरिक संतुलन के लिये।
INS अरिदमन भारत की एडवांस्ड न्यूक्लियर‑पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) है। यह रणनीतिक समुद्री हथियार श्रेष्ठता का महत्वपूर्ण स्तम्भ है और भारत को दूरगामी परमाणु प्रतिक्रिया क्षमता प्रदान करती है।
INS अरिदमन भारतीय समुद्री सामरिक क्षमता को परमाणु‑स्तरीय प्रत्युत्तर क्षमता से लैस करती है और त्रि‑स्तरीय परमाणु निरोधक संरचना को और मजबूती देती है।
INS तारागिरी और INS अरिदमन का नौसेना में शामिल होना भारत की समुंद्री सुरक्षा नीति, क्षेत्रीय प्रभाव और सामरिक सामर्थ्य को मजबूत करता है। बदलते सुरक्षा परिदृश्यों और बढ़ती कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच ये युद्धपोत भारत को स्थिरता, प्रभुत्व और रणनीतिक लचीलेपन की दिशा में एक निर्णायक बढ़त देंगे।
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