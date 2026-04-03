तमिलनाडु में BJP की लिस्ट में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई का नाम नहीं, 27 प्रत्याशियों की सूची की जारी

Tamil Nadu Assembly Election 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। इस सूची में 27 प्रत्याशियों के नाम हैं। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्यपाल तक और कई कद्दावर नेताओं को टिकट दिया है। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई का नाम नहीं है। दरअसल, उनके नाम को लेकर काफी चर्चा चल रही थी।