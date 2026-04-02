पश्चिम बंगाल में SIR के काम में लगे अधिकारियों को बंधक बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बेहद सख्त कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक समेत कई सीनियर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि समय रहते उचित सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए गए। इस स्थिति में न्यायिक अधिकारियों को क्यों छोड़ा गया। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस तरह की घटना कानून के शासन पर सीधा हमला है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।