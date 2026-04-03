Delhi Metro: अब सुबह 5 बजे से नहीं…इतने बजे से दौड़ेगी मेट्रो, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

इस बड़ी खबर के बाद अब सभी की नजरें DMRC के अगले आधिकारिक अपडेट पर टिकी हैं। प्रशासन जल्द ही यह स्पष्ट करेगा कि क्या यह अलसुबह की सुविधा सभी लाइनों (जैसे ब्लू, येलो, रेड लाइन) पर एक साथ लागू होगी, या शुरुआत में इसे केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और कुछ प्रमुख रूट्स पर ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, मेट्रो के सिस्टम को नए टाइम-टेबल के अनुसार अपडेट किया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि एक महीने बाद इस योजना की समीक्षा की जाएगी ताकि यह पता चल सके कि सुबह 3 बजे के स्लॉट में कितने यात्री सफर कर रहे हैं और क्या ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है।