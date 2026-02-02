‘काम करने वाली औरतें वेश्याओं के समान’…बांग्लादेश के नेता ने दिया शर्मनाक बयान

Working Women: बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश के प्रमुख डॉ. शफीकुर रहमान ने कामकाजी महिलाओं (Bangladesh Jamaat Chief) के बारे में एक बहुत अपमानजनक और विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद से देश भर में गुस्से का माहौल है। शफीकुर रहमान (Shafiqur Rahman Controversy) ने अपने एक संबोधन के दौरान कथित तौर पर सरकारी और निजी दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं की तुलना 'वेश्यावृत्ति' (Women Rights Violation) से कर दी है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश (Dhaka News Update) खुद को एक प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। जमात चीफ के इस बयान से न केवल महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंची है, बल्कि कट्टरपंथी सोच और आधुनिक समाज के बीच की भी गहरी खाई पैदा हो गई है।