राघव चड्ढा और AAP में दरार, अरविंद केजरीवाल के साथ जो लोग चले वो एक-एक कर क्यों छोड़ते गए?

राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल सितंबर 2028 तक है। यानी वो अभी कहीं नहीं जा रहे, कम से कम संसद से तो नहीं। लेकिन AAP के साथ उनका रिश्ता आगे किस रूप में रहेगा यह देखने वाली बात है। पार्टी और सांसद के बीच यह खींचतान अभी खत्म नहीं हुई है, बस अब यह बंद कमरों से निकलकर सबके सामने आ गई है।