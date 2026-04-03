राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा का दिल्ली वाला घर किसी महल से कम नहीं! देखें कपल के आशियाने की खास झलक

Raghav Chadha-Parineeti Chopra Luxurious Home: आम आदमी पार्टी के युवा सांसद राघव चड्ढा इन दिनों राजनीतिक कारणों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इसी बीच उनकी निजी जिंदगी भी सुर्खियों में आ गई है। खासतौर पर उनकी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ उनका दिल्ली स्थित शानदार घर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस घर की तस्वीरें सामने आने के बाद फैंस कपल की लाइफस्टाइल और सादगी में छिपी शाही झलक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।