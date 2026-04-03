राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा का दिल्ली वाला घर किसी महल से कम नहीं! देखें कपल के आशियाने की खास झलक

Raghav Chadha-Parineeti Chopra Luxurious Home (सोर्स- एक्स)
Raghav Chadha-Parineeti Chopra Luxurious Home: आम आदमी पार्टी के युवा सांसद राघव चड्ढा इन दिनों राजनीतिक कारणों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इसी बीच उनकी निजी जिंदगी भी सुर्खियों में आ गई है। खासतौर पर उनकी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ उनका दिल्ली स्थित शानदार घर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस घर की तस्वीरें सामने आने के बाद फैंस कपल की लाइफस्टाइल और सादगी में छिपी शाही झलक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।
दिल्ली में स्थित ये घर सिर्फ एक रिहाइश नहीं बल्कि आधुनिकता और पारंपरिक पसंद का खूबसूरत मिश्रण नजर आता है। घर के हर हिस्से में कपल की पर्सनैलिटी और पसंद साफ दिखाई देती है।
कपल के घर का गार्डन बेहद आकर्षक बताया जाता है। हरे-भरे पेड़ों और सलीके से सजाए गए पौधों के बीच यह जगह परिवार के साथ समय बिताने के लिए परफेक्ट स्पॉट लगती है। कई मौकों पर परिणीति चोपड़ा ने इसी गार्डन में अपनी तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें फैंस ने काफी पसंद किया।
घर के प्रवेश द्वार की बात करें तो यहां लकड़ी का क्लासी दरवाजा और सजावटी गमलों की कतार खास आकर्षण का केंद्र बनती है। दरवाजे के पास रखी शेर की मूर्तियां इस घर को एक रॉयल टच देती हैं। प्रवेश करते ही घर की सादगी और भव्यता का संतुलन नजर आता है।
घर के अंदर एक खास कोना ऐसा भी है जिसे कपल का पसंदीदा आरामदायक स्पेस माना जाता है। यहां रखा लकड़ी का पुराना झूला इस जगह को खास बनाता है। बताया जाता है कि यह झूला कई साल पुराना है और परिवार के लिए भावनात्मक महत्व भी रखता है।
राघव चड्ढा का होम ऑफिस भी काफी सलीके से सजाया गया है। यहां किताबों का बड़ा संग्रह, प्रमाण पत्र और सजावटी वस्तुएं उनकी शैक्षणिक और राजनीतिक यात्रा की झलक पेश करती हैं। यही वह जगह है जहां से वे अपने अधिकांश राजनीतिक कार्यों को व्यवस्थित करते हैं।
घर की सजावट में एंटीक मूर्तियों का खास योगदान दिखाई देता है। हाथी और महात्मा गांधी की मूर्तियां इस बात का संकेत देती हैं कि कपल को पारंपरिक कलात्मक चीजों से खास लगाव है। इससे घर को सांस्कृतिक पहचान भी मिलती है।
घर की दीवार पर लगी एक खूबसूरत पेंटिंग खास चर्चा में रही, जिसमें दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आते हैं। यह पेंटिंग कपल के रिश्ते की मजबूती और आपसी समझ का प्रतीक मानी जा रही है।
घर का डाइनिंग एरिया भी बेहद आकर्षक और व्यवस्थित नजर आता है। यही वह जगह है जहां परिवार एक साथ बैठकर समय बिताता है। सोशल मीडिया पर इस हिस्से की तस्वीरें भी खूब पसंद की गईं।
कुल मिलाकर राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा का दिल्ली वाला घर उनकी सादगी, आधुनिक सोच और पारिवारिक जुड़ाव का शानदार उदाहरण बनकर सामने आया है। यही वजह है कि इस कपल का आशियाना इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है।
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