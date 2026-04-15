लोकसभा में 543 से बढ़कर 850 होंगी सीटें, 15 साल के लिए होगा महिला आरक्षण, जानें कब-कब बढ़ी संख्या

Lok Sabha Seat Expansion 2026: देश की चुनावी राजनीति का नक्शा बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने, 2026 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन करने और 33% महिला आरक्षण 2029 के आम चुनाव से ही लागू करने का रास्ता साफ करने के लिए संविधान संशोधन की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। पिछले कुछ दिनों की अटकलों को विराम देते हुए और विपक्ष के गोपनीयता के आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को सांसदों को तीन विधेयकों के ड्राफ्ट भेजे हैं।