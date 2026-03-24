543 से 816 सीटें! लोकसभा में बदलाव करने की तैयारी में सरकार, जानें किस राज्य में कितनी बढ़ सकती है सीटें

इसी तरह महाराष्ट्र में भी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 72 सीटें हो जाएंगी। इसमें से 24 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बंगाल में भी सीटें 42 से बढ़कर 63 हो जाएंगी, जिनमें 21 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बिहार में भी सीटें 40 से बढ़कर 60 हो जाएंगी, जिनमें 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।